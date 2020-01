Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sattelschlepper löst Gefahrenstelle aus

B 48 // Fischbach (ots)

Ein 57-Jähriger beabsichtigte am Dienstagabend mit seinem Sattelschlepper aus einem Waldweg nahe der B48 in Fahrtrichtung Enkenbach-Alsenborn aufzufahren. Hierbei touchierte er eine abgesenkte Schutzplanke im Einmündungsbereich und zog diese auf die Fahrbahn. Die Schutzplanke ragte circa 1,80 Meter in die Fahrbahn hinein. Der 57-Jährige hatte lediglich ein Geräusch wahrgenommen und fuhr deshalb auf den naheliegenden Parkplatz, um nach seinem Fahrzeug zu schauen. Währenddessen machte ihn ein Zeuge auf die Leitplanke aufmerksam. Genau in diesem Moment kam es bereits zu einem Unfall. Eine 52-Jährige befuhr die Straße und erkannte die Gefahrenstelle aufgrund der Dunkelheit zu spät. Die Frau kollidierte mit der Planke und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

