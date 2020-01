Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuber wirft Beute weg - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Raub einer Handtasche am Dienstagmorgen in der Spaethstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/pzyt3) sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Ein unbekannter Mann hatte gegen 8.50 Uhr in der Nähe des Westpfalz-Klinikums eine 79-jährige Frau umgestoßen und ihr die Handtasche entrissen. Auch der 80-jährige Ehemann, der zu Hilfe kommen wollte, wurde von dem Täter zu Boden gestoßen. Beide Opfer zogen sich Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete mit der erbeuteten Handtasche.

Die Tasche wurde am Nachmittag in der Schäferstraße gefunden. Der Täter hatte sie offenbar einfach weggeworfen. Der Inhalt war noch komplett, es wurde nichts gestohlen.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Handtasche in der Schäferstraße weggeworfen hat, oder in welche Richtung der Täter weitergelaufen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Das Ehepaar konnte von dem Handtaschen-Räuber folgende Beschreibung abgeben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, normale Statur, dunkelblonde, glatte Haare und bekleidet mit einer braunen Jacke. | cri

