POL-PPWP: Älteres Ehepaar beraubt - Polizei sucht Zeugen

Am helllichten Tag hat ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen in der Nähe des Westpfalzklinikums ein Ehepaar aus dem Donnersbergkreis überfallen und die Handtasche der Frau geraubt.

Der 80-jährige Mann war mit seiner ein Jahr jüngeren Frau um 8.50 Uhr in der Spaethstraße unterwegs. Sie liefen in Richtung Hellmut-Hartert-Straße. Der Unbekannte näherte sich der Frau von hinten und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Da dies zunächst nicht gelang, versetzte er dem Opfer einen Stoß. Als der Ehemann seiner Frau zu Hilfe eilte, stieß er den Mann zu Boden. Der 80-Jährige zog sich bei dem Sturz eine Kopfverletzung zu.

Der dreiste Täter versetzte der 79-Jährigen einen weiteren Stoß. Die Frau fiel ebenfalls zu Boden und verletzte sich dabei am Oberschenkel.

Der Räuber riss die Handtasche der Geschädigten an sich und flüchtete unerkannt in Richtung Hellmut-Hartert-Straße. Seine Beute: lediglich eine EC-Karte und persönliche Gegenstände. Bargeld hatte die Dame nicht dabei.

Alarmierte Rettungskräfte brachten das Ehepaar ins Krankenhaus. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg.

Die Opfer konnten eine Täterbeschreibung abgeben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich demnach um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der ungefähr 1,70 Meter groß ist. Er ist von normaler Statur hat dunkelblonde, glatte Haare und trug eine braune Jacke.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |mhm

