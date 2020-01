Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht - Wer kann helfen?

Otterbach (ots)

Wie bereits am Dienstag berichtet, sucht die Polizei Zeugen in nachstehender Angelegenheit. Der Vorfall ereignete sich jedoch in Otterbach und NICHT in Kaiserslautern:

Die Polizei ermittelt derzeit aufgrund einer Fahrerflucht, die sich am Montagnachmittag ereignet haben soll. Eine 32-Jährige parkte ihren Opel Corsa nahe der Filiale der Kreis-Sparkasse. Als Sie gegen 15.30 zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an der Heckstoßstange. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte womöglich beim Ein-/Ausparken den Wagen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Fahrerflucht geben können, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer lautet 0631/369 2150.

