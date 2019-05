Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Aschendorf - Wohn- und Geschäftshaus abgebrannt

Aschendorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Von-Galen-Straße zum Brand eines im Bau befindlichen Wohn- und Geschäftshauses gekommen. Die Flammen breiteten sich schnell auf den kompletten Holzrahmenbau aus. Am Vortag waren am Gebäude Dacharbeiten durchgeführt worden. Ob diese in Zusammenhang mit dem Feuer stehen, wird aktuell überprüft. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

