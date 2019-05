Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zwei Verletzte bei Unfall

Wietmarschen (ots)

Am Mittwochabend ist es an der Straße Alter Diek zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Gegen 18.40 Uhr überquerte ein 24-jähriger Mann mit seinem Quad, aus einem Sandweg kommend, die Fahrbahn. Offenbar hatte er dabei nicht auf den Durchgangsverkehr geachtet. Ein 28-jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Der Quadfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der zweite Beteiligte kam mit leichten Blessuren davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

