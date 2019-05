Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Radfahrer verletzt

Meppen (ots)

Am Montagmorgen wurde am Kreisverkehr an der Lingener Straße ein Radfahrer verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte ihm gegen 9.30 Uhr beim Ausfahren auf die B70 in Richtung Richtung Norden die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer verdrehte sich bei dem Versuch einen Zusammenstoß zu verhindern, das Knie. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

