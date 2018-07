POL-S: Vorfahrt missachtet

Stuttgart - Mitte (ots) - Ein Schwerverletzter, drei Leichtverletzte und zirka 44.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am späten Freitagabend (06.07.2018) in der Stuttgarter Innenstadt ereignet hat. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 23:50 Uhr mit seinem gelben Peugeot die Lange Straße aus Richtung Theodor-Heuss-Straße kommend. Unter Missachtung der Vorfahrt fuhr er ungebremst in die bevorrechtigte Kronprinzstraße ein und kollidierte mit einem von links kommenden grauen Mercedes, der von einer 23-Jährigen Frau gelenkt wurde. Der Unfallverursacher, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden war, musste von der Feuerwehr befreit und von einem Notarzt erstversorgt werden. Beide Unfallbeteiligten sowie ihre 36 und 18 Jahre alten Beifahrer wurden durch Rettungswägen in Stuttgarter Krankenhäuser eingeliefert.

