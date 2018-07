POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 27-Jährigen beim versuchten Ladendiebstahl ertappt und festgenommen

Stuttgart-Hedelfingen (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (05.07.2018) einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der zuvor offenbar versucht hatte, in einem Drogeriemarkt an der Straße Otto-Hirsch-Brücken Parfum zu stehlen. Ein 38 Jahre alter Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 13.30 Uhr, wie er zunächst mehrere Parfums aus der Auslage nahm und in seiner Jacke, die er über dem Arm getragen hat, verschwinden ließ. Der Tatverdächtige ging daraufhin in das Obergeschoss, entfernte die Diebstahlssicherungen und versteckte die Parfums an verschiedenen Stellen im Geschäft. Da er offenbar bemerkte, dass er beobachtet wird, verließ er den Drogeriemarkt ohne Beute. Der Detektiv sprach den 27-Jährigen an, hielt ihn fest und übergab ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene georgische Tatverdächtige wird im Laufe des Freitags (06.07.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

