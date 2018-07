POL-S: Ins Schleudern geraten - zwei Fahrzeuge touchiert

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine 43 Jahre alte Opel-Fahrerin ist am Freitagmorgen (06.07.2018) in der Cannstatter Straße ins Schleudern geraten und gegen ein Geländer, einen VW und einen Streifenwagen gefahren. Die 43-Jährige fuhr gegen 07.05 Uhr mit ihrem Opel Vectra in der Cannstatter Straße von der Wolframstraße kommend Richtung Kreuzung Cannstatter Straße/Heilmannstraße/Am Neckartor. In einer Linkskurve kam sie zunächst vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte das dortige Geländer. Offenbar übersteuerte sie danach, der Opel fuhr nach links, überquerte die beiden Gegenfahrstreifen, stieß dabei gegen den entgegenkommenden VW Golf eines 40-Jährigen und fuhr anschließend über den Grünstreifen auf einen kleinen Parkplatz. Auf diesem hatten vier Beamte der Verkehrspolizei ihren Mercedes Vito abgestellt, um einen Einsatz zur Rotlichtüberwachung durchzuführen. Der Opel kollidierte mit dem Streifenwagen und kam so zum Stehen. Alle Beteiligten blieben unverletzt, die 43-Jährige wurde vorsichtshalber vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die Heilmannstraße gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell