POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 22-Jährige offenbar vergewaltigt - 27 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (05.07.2018) einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, eine 22 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Die 22 Jahre alte Frau übernachtete zusammen mit dem Tatverdächtigen in einem Hotel in Feuerbach. Nachdem sie gegen 07.00 Uhr aufgestanden war um zu duschen, folgte ihr der 27-Jährige, zerrte sie ins Bett und vergewaltigte sie. Nachdem die Frau die Polizei alarmiert hatte, nahmen die Beamten den Tatverdächtigen noch im Hotelzimmer fest. Der deutsche Tatverdächtige wurde im Laufe des Donnerstags mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell