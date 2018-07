POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstagmorgen (05.07.2018) in der Straße Am Kräherwald auf Höhe der Einmündung Lenzhalde eine 46 Jahre alte Autofahrerin mit einem 63-jährigen Radfahrer zusammengestoßen ist. Die 46-Jährige fuhr mit ihrem Kia in der Straße Am Kräherwald in Richtung Killesberg, als sie gegen 08.45 Uhr mit dem Radfahrer zusammenstieß, der an der dortigen Fußgängerfurt die Straße Am Kräherwald in Richtung Lenzhalde überquerte. Beide gaben an, bei Grünlicht gefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell