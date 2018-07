POL-S: Unbekannte Frau identifiziert

Stuttgart-Degerloch (ots) - Polizeibeamte haben die am Sonntagvormittag (24.06.2018) auf der Autobahn A8 im Bereich Degerloch/Flughafen/Messe aufgegriffene, bislang unbekannte Frau identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 25.06.2018). Nachdem die Frau bereits mehrere Tage in einer psychiatrischen Betreuungseinrichtung untergebracht war, brach sie ihr Schweigen und nannte einen Namen sowie eine Adresse in rumänischer Sprache. Daraufhin nahmen die Beamten Kontakt zu den rumänischen Behörden auf, welche die Identität der Frau bestätigten. Es handelt sich hierbei um eine 40 Jahre alte Frau mit rumänischer Staatsbürgerschaft, die dort offenbar auch gemeldet ist.

Hinweis an die Medien: Es wird gebeten, die veröffentlichten Lichtbilder der Frau nicht mehr zu verwenden.

