POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Jugendlichen erpresst

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (03.07.2018) in der Schillerstraße einen 16 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Klett-Passage einen gleichaltrigen Jugendlichen erpresst zu haben. Der Tatverdächtige sprach den jungen Mann gegen 23.00 Uhr an und forderte von ihm die Herausgabe seiner Musikbox. Sein Vorhaben untermauerte er, indem er den 16-Jährigen mit einem Messer bedrohte. Als eine Begleiterin des Opfers über den Notrufknopf am Polizeiposten Klett-Passage die Polizei alarmierte, flüchtete der Tatverdächtige. Polizeibeamte nahmen ihn im Rahmen der Fahndung kurze Zeit später fest. Der 16-jährige Algerier wird im Laufe des Mittwochs (04.07.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell