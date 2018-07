POL-S: Hase mit Falle gewildert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots) - Unbekannte haben in den vergangenen Tagen am Emerholzweg einen Hasen mit einer Schlingfalle gewildert. Eine 26-jährige Zeugin entdeckte das tote Tier am Dienstagabend (03.07.2018) gegen 21.00 Uhr an einem Feldweg unterhalb eines Reiterhofes. Nach Aussage des herbeigerufenen Jagdpächters benötigt man spezielle Kenntnisse, um eine funktionierende Schlingfalle dieser Art zu konstruieren. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell