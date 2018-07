POL-S: Trickdiebstahl

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine bislang unbekannte Trickdiebin hat am Mittwoch (05.07.2018) in der Dorotheenstraße einen 88 Jahre alten Mann bestohlen und eine Armbanduhr im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Der Senior hatte gegen 13.15 Uhr seine Einkäufe erledigt und wurde auf dem Nachhauseweg von der Frau angesprochen. Sie fragte den Mann möglicherweise nach dem Weg, was dieser jedoch nicht verstand. Zum Abschied schüttelte sie ihm die Hand und stahl dabei unbemerkt die am Handgelenk getragene Rolex-Uhr. Die Gesuchte ist rund 170 Zentimeter groß, hat schwarze Haare und ist möglicherweise Osteuropäerin. Zeugenhinweise nimmt die ermittlungsführende Dienststelle unter der Rufnummer +4971189904430 entgegen.

