POL-NOM: Beim Aussteigen nicht aufgepasst - Unfall

Northeim (ots) - Northeim, Matthias-Grünewald-Straße, 05.05.18, 10.30 Uhr

NORTHEIM (schw) - Am Samstag, 05.05.18, 10.30 Uhr befuhr ein 74-jähriger Fahrzeugführer aus Northeim mit seinem Pkw die Straße Matthias-Grünewald-Straße in Richtung Eichstätte, als plötzlich der 41-jährige Fahrzeugführer eines am Fahrbahnrand abgeparkten Pkw, die Fahrzeugtür öffnete. Ein Zusammenstoß mit der Tür konnte der 74-jährige nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5500,- EUR

