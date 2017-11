POL-HA: Ältere Dame fällt auf Trickdiebinnen herein

Hagen (ots) - Am Mittwoch ging eine 90-jährige Frau gegen 16.10 Uhr mit ihren Einkäufen zurück zu ihrer Wohnanschrift in der Reichsbahnstraße. An der Eingangstür zum Haus bot ihr eine Frau an, beim Tragen der Einkaufstüten behilflich zu sein. Die Seniorin nahm das Angebot gerne an und ließ sich ihren Einkauf von der unbekannten Frau in ihre Wohnung tragen. Dort verwickelte die Unbekannte sie in ein Gespräch. Plötzlich befand sich eine weitere Frau in der Wohnung. Kurz darauf verschwanden die beiden Frauen in unbekannte Richtung. Die 90-Jährige bemerkte anschließend, dass man ihre Schränke durchwühlt hatte und 200 Euro verschwunden waren. Die beiden Diebinnen können wie folgt beschrieben werden: Die Frau, die beim Tragen der Einkäufe behilflich war, ist ca. 30 bis 40 Jahre alt und 165 bis 168 cm groß. Sie trug dunkle, zum Zopf gebundene Haare und war zur Tatzeit mit einer gesteppten Jacke und einer dunkelblauen Hose bekleidet. Die Frau verfügte über ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die andere Frau ist ca. 45 bis 50 Jahre alt und 160 cm groß. Sie trug blonde, zottelige Haare, war pummelig, wirkte ungepflegt und war zur Tatzeit mit einem dunkelgrauen Mantel bekleidet. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02331/986-2066.

