POL-HA: Ladendieb schnürte sich Schuhe um den Bauch

Hagen (ots) - Ein aufmerksamer Detektiv hat am Mittwochabend einem Ladendieb in einem Sportgeschäft an der Weststraße die Tour vermasselt. Der 39 Jahre alte Mann fiel auf, als er gegen 19.15 Uhr mit drei paar Turnschuhen in eine Umkleidekabine ging und wenig später mit ausgebeulter Jacke zügig das Geschäft verließ. Der Dieb musste mit ins Büro und dort stellte der Zeuge fest, dass der Verdächtige mit Zange und Magnet die Diebstahlssicherungen entfernt und sich die sechs Sportschuhe mit einem Gürtel um den Bauch gebunden hatte. Da der 39-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, musste er bei der hinzugezogenen Polizei eine Sicherheitsleistung zur Durchführung des Strafverfahrens bezahlen, nach seiner Vernehmung konnte er dann seinen Weg fortsetzen.

