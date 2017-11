POL-HA: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen in Hohenlimburg

Hagen (ots) - An einem Auffahrunfall in Hohenlimburg waren am Mittwochnachmittag drei Fahrzeuge beteiligt, eine Autofahrerin verletzte sich leicht. Gegen 15.20 Uhr befuhr eine 66 Jahre alte Frau mit einem VW auf der Bahnstraße in Richtung Mühlenbergstraße. Dort hatte bereits eine 48-jährige Frau, ebenfalls in einem Volkswagen unterwegs, an der roten Ampel gestoppt. Die 66-Jährige prallte ins Heck des Vordermanns und schob den VW auf einen davor haltenden Opel. Alle beteiligten Fahrzeuge blieben fahrbereit, die 28-Jährige im mittleren Auto verletzte sich leicht und wollte nach der Unfallaufnahme einen Arzt aufsuchen.

