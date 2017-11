POL-HA: Zeuge beobachtet Einbruch in sein Auto - Dieb flüchtet

Hagen (ots) - Heute (Donnerstag) wachte ein 52-jähriger Hagener gegen 03.20 Uhr in der Straße In der Geweke auf, da er ein klirrendes Geräusch vernahm und sein Hund bellte. Der 52-Jährige begab sich zu seinem Schlafzimmerfenster und sah, dass sich ein unbekannter Mann auf der Fahrerseite in den weißen 3er-BMW des Anzeigenerstatters beugte. Der Auto-Aufbrecher bemerkte den Geschädigten und flüchtete talwärts. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Täter die hintere Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen hatte. Er verschaffte sich auf diesem Wege Zugang in den BMW und flüchtete, als er den Zeugen erblickte. Zu dem Auto-Aufbrecher liegt lediglich eine vage Beschreibung vor. Der Verdächtige war dunkel gekleidet und hatte seinen Kopf mit einer Kapuze bedeckt. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

