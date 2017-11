POL-HA: Hochwertiger BMW ausgeschlachtet

Hagen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bauten in Garenfeld bislang unbekannte Täter aus einen teuren BMW das komplette Lenkrad mitsamt Airbag sowie das Navigationsgerät aus. Die Fahrzeugaufbrecher schlugen auf der Beifahrerseite eine Scheibe ein und verschafften sich so Zugang zu dem Wagen. Im Innenraum rissen sie das Armaturenbrett heraus um an ihre Beute zu gelangen. Um 03.10 Uhr bemerkte der Geschädigte die Tat und alarmierte die Polizei. Hinweise bitte an die Kripo unter der 02331-986 2066.

