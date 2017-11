POL-HA: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hagen (ots) - Am Mittwochabend zogen sich bei einem Auffahrunfall in Wehringhausen zwei Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen zu. Gegen 18.00 Uhr wechselte ein 61 Jahre alter VW-Fahrer auf der Wehringhauser Straße vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Im nächsten Augenblick musste sein Vordermann, ein 21 Jahre alter Mercedes-Fahrer, verkehrsbedingt bremsen und der VW fuhr ins Heck des Mercedes. Ein nachfolgender 21 Jahre alter Honda-Fahrer erkannte die Situation zu spät und er prallte auf den Volkswagen. Durch den Aufprall zogen sich der Mercedes-Fahrer und sein Beifahrer leichte Verletzungen zu, sie wollten nach der Unfallaufnahme einen Arzt aufsuchen. Der Honda war im Frontbereich so stark beschädigt, dass Betriebsflüssigkeiten ausliefen und er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschadenshöhe liegt bei 7000 Euro.

