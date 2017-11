POL-HA: Am Montag Schokolade - Jetzt Duschgel-Flaschen

Hagen (ots) - Bereits am Montag stahl ein 40-Jähriger 153 Tafeln Schokolade. Am Mittwoch, 15.11.2017, versuchte er es erneut. Gegen 11.45 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter (30) eines Supermarktes in Wehringhausen, dass in einem Regal mehrere Flaschen Duschgel fehlten. Im Geschäft fiel dem 30-Jährigen kurz zuvor ein Mann auf, der eine schwer aussehende Sporttasche trug. Den mutmaßlichen Dieb konnte er hinter dem Kassenbereich ergreifen und die Polizei rufen. Die Beamten durchsuchten die Tasche und fanden insgesamt 36 Flaschen Duschgel auf. Der Gesamtwert der Ware betrug über 130 Euro. Jetzt muss der Hagener mit einer weiteren Anzeige rechnen.

