POL-S: Trickdiebin erbeutet Uhr - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Eine unbekannte Frau hat am Donnerstagabend (05.07.2018) in einem Café an der Königstraße mit einem Trick die hochwertige Armbanduhr eines 75 Jahre alten Mannes erbeutet. Die Frau fragte den Senior gegen 18.25 Uhr in dem Café zunächst nach dem Weg zur Straßenbahn und bot ihm daraufhin sexuelle Handlungen an. Als der 75-Jährige dies ablehnte, fiel sie ihm um den Hals und stahl hierbei offenbar die Uhr im Wert von mehreren Tausend Euro. Der überrumpelte Mann bemerkte den Diebstahl erst einige Minuten später. Laut dem Senior soll die Frau etwa 35 Jahre alt und zirka 165 Zentimeter groß sein. Sie hatte schwarze lange gewellte Haare und eine dickliche Figur oder war möglicherweise schwanger. Zur Tatzeit trug sie eine schwarze Brille, ein schwarz-weiß kariertes knielanges Kleid und schwarze Leggins. Die Tatverdächtige sprach offenbar italienisch. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Revierstation Süd unter der Rufnummer +4971189904330 zu melden.

