POL-S: Lastwagen rutscht gegen Laterne

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Ein Lastwagen ist am Freitagmittag (06.07.2018) in der Straße Am Sonnenweg ins Rutschen gekommen und beinahe zur Seite gekippt. Der 41 Jahre alte Fahrer wollte gegen 12.05 Uhr den schwer beladenen LKW mittels Kran auf abschüssiger Strecke abladen. Vermutlich durch einen Lastwechsel geriet das Fahrzeug ins Rollen und folgte der Straße führerlos etwa zwölf Meter, ehe es an eine Laterne prallte und dadurch beinahe umkippte. Die Feuerwehr musste zur Bergung herangezogen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

