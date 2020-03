Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl aus Gastronomiebetrieben

Haßloch / Meckenheim (ots)

In der Nacht vom 13.03.2020 auf den 14.03.2020 wurde sich zu zwei, in der Hauptstraße in Meckenheim befindlichen, Gastronomiebetrieben gewaltsam Zugang verschafft. Zielrichtung war die Erlangung von Tageseinnahmen und Spielautomatengeld. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von Zeugen des Vorfalls oder verdächtiger Beobachtungen unter Tel. 06324-933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

