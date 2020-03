Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Verkehrskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 13.03.2020, wurde im Zeitraum von 12:40 Uhr bis 13:30 Uhr in Bad Dürkheim, In den Almen, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Insbesondere wurde das Durchfahrtsverbot (Verkehrszeichen 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art")auf dem landwirtschaftlichen Weg zum Industriegebiet Bruch überwacht, wobei festgestellt wurde, dass insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer unberechtigter Weise diesen Weg als Abkürzung benutzten. Diese Verkehrsteilnehmer wurden mit 20 Euro verwarnt.

