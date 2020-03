POL-UL: (UL) Dornstadt - Überlastete Stromleitung verursachte einen Brand

Polizeipräsidium Ulm

Am Samstagmorgen, gegen 03.20 Uhr, musste die Feuerwehr in Dornstadt ausrücken. Die Bewohner eines Wohnhauses hatten im Wintergarten gefeiert. Zur späten Stunde bemerkten sie, dass es plötzlich immer wärmer wurde. Kurz danach entdeckten sie Rauch und dann auch ein offenes Feuer an der Fassade des Hauses. Nach Aussage der Feuerwehr wurde vermutlich durch eine Überbeanspruchung der elektrischen Leitung ein Kabelbrand ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

