Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 10-jähriges Mädchen stolpert im Gleisbereich

Mannheim (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen überquerte am Dienstagmittag kurz nach 13 Uhr die Bahngleise an der Haltestelle "Schloss", als sie plötzlich ins Stolpern kam und stürzte. Sie stand zwar gleich wieder auf, übersah aber die gerade anfahrende Straßenbahn der Linie 5 und prallte mit dieser zusammen. Das Mädchen aus Mannheim erlitt Verletzungen, die nach der Erstbehandlung vor Ort in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Deren Eltern wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

An der Straßenbahn war kein Schaden entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell