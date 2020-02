Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Unfall auf der L 597/B 535 fordert eine Verletzte und zwei abschleppreife Fahrzeuge Fahrspur zeitweise voll gesperrt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr kam es im Einmündungsbereich L 597/B 535 zu einem Unfall, der eine Verletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos zu beklagen hatte. Verursacht hatte den Verkehrsunfall ein 65-jähriger Autofahrer, der die L 597 von Schwetzingen in Richtung Friedrichsfeld befuhr und beim Abbiegen der entgegenkommenden 33-jährigen Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt nicht gewährt hatte. Sie zog sich dabei Verletzungen zu, die vorsorglich in einem nahegelegenen Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten.

Beide nicht mehr fahrbereiten Autos - die Gesamtschadenshöhe ist bislang nicht bezifferbar - transportierten Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab.

Zur Reinigung der mit Betriebsstoffen verschmutzten Fahrbahn war die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen wie auch eine Spezialfirma im Einsatz. Zeitweise war die Fahrspur von Schwetzingen in Richtung Friedrichsfeld voll gesperrt.

