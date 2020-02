Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Emmertsgrund: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - ca. 50 000,- Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 02.50 Uhr, kam es in der Jellinekstraße zu einem Zimmerbrand einer, im Erdgeschoß befindlichen, Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg, die mit einem Löschzug vor Ort war, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. 15 Anwohner des Anwesens konnte sich zuvor selbständig in Sicherheit bringen. Hiervon wurden 7 Personen vorsorglich wegen Verdachts einer Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch betreut. Glücklicherweise waren keine Verletzten zu verzeichnen. Der Schaden in der Brandwohnung, die nicht mehr bewohnbar ist, wird auf ca. 50 000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier HD-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeipräsidium Mannheim

