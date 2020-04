Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zwei Verletzte bei PKW-Frontalzusammenstoß

Viersen (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 23-jähriger Grefrather gegen 14:00 Uhr mit seinem PKW auf der Kempener Straße von Süchteln in Richtung Oedt. In einer langgezogenen Rechtskurve verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug und gerät auf die Gegenfahrbahn. Hier stößt er frontal mit dem PKW der ihm entgegenkommenden 43-jährigen Willicherin zusammen. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt. Ein sich mit seinem PKW zum Unfallzeitpunkt hinter der Willicherin befindender 57-jähriger Süchtelner wich umherfliegenden Wrackteilen aus und landete mit seinem Fahrzeug unverletzt im Acker neben der Straße. Die Kempener Straße blieb während der zweistündigen Unfallaufnahme gesperrt. /sm (370)

