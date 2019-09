Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe hatten es auf Navigationsgeräte und Airbags abgesehen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In der Zeit von Samstag (14.09.), 22:00 Uhr bis Sonntag (15.09.), 11:00 Uhr, registrierte die Kriminalpolizei bis dato vier Autoaufbrüche in Neuss-Rosellen. Abgesehen hatten es die Diebe auf die festinstallierten Navigationssysteme beziehungsweise die Lenkeinheiten von Fahrzeugen ausschließlich des Herstellers BMW. Die betroffenen Autos waren im Ortsteil Rosellen an der Mommsen-, Wilhelm-Lehmbruck-, Jan-Thorn-Pikker- und der Ewald-Malzburg- Straße abgestellt.

An zwei Autos schlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe ein. An den beiden anderen Modellen hebelten sie die Türen auf. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell