POL-VIE: Kreis Viersen: Landrat Dr. Coenen begrüßt neuen Direktionsleiter bei der Kreispolizei

Die größte Direktion der Kreispolizei, die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, hat einen neuen Leiter. Landrat Dr. Andreas Coenen begrüßte am Donnerstag Polizeioberrat Wolfgang Heimbach, der die Nachfolge von Polizeidirektor Martin Mester antritt. Für viele Angehörige der Kreispolizei ist Wolfgang Heimbach kein Unbekannter. Bereits von 2003 bis 2006 leitete er die damalige Polizeiinspektion Ost. Als im Jahre 2006 die Organisation auf die Direktionsstruktur umgestellt wurde, konzipierte Wolfgang Heimbach die neue Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz und war bis zum Jahr 2007 deren Leiter. Ab 2007 war POR Heimbach als Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln tätig und unterrichtete unter anderem die Fächer Führungslehre, Einsatzlehre und Verkehrsmanagement. Im Jahre 2012 übernahm Wolfgang Heimbach die Leitung der Direktion Verkehr im Kreis Düren. Seit dieser Zeit kümmert er sich in verschiedensten Arbeitskreisen um die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit und ist derzeit Leiter der Arbeitsgruppe Verkehr einer euregionalen Arbeitsgemeinschaft im Rhein-Maas-Gebiet. Der 58-Jährige trat 1981 in den Polizeivollzugsdienst des Landes NRW ein, ist Vater zweier erwachsener Töchter und wohnt im Kreis Düren. Wir heißen Wolfang Heimbach bei der Kreispolizei herzlich willkommen und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. /wg (375)

