Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Geldbeutel gestohlen

Bühl (ots)

Zum Diebstahl eines Geldbeutels und eines darin befindlichen, höheren Bargeldbetrages soll es am Dienstagnachmittag in einem Supermarkt in der Güterstraße gekommen sein. Wie die 40 Jahre alte Frau den Beamten des Polizeireviers Bühl berichtete, hatte sie die in der Handtasche verwahrte Geldbörse während ihres Einkaufes in einem Einkaufswagen abgelegt. Während ihres Einkaufes ließ sie diesen mehrmals kurz unbeaufsichtigt und musste gegen 14:30 Uhr den Diebstahl feststellen.

Die Polizei rät, Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt während des Einkaufes zu lassen. Tragen Sie Portemonnaie oder andere Wertsachen immer am Körper, auch wenn Sie sich nur wenige Meter und vermeintlich kurz von ihrem Einkaufswagen trennen.

