Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Rückstau nach Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Offenburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall beim Offenburger Ei staute sich der Verkehr am Mittwochmorgen bis zurück nach Offenburg. Der 56-jährige Lenker eines Sattelzuges wollte gegen 8 Uhr vom Offenburger Ei auf die Autobahn in Richtung Karlsruhe auffahren, als er bei der Verjüngung der beiden Fahrstreifen nach rechts wechselte und dort mit einem bevorrechtigten Renault kollidierte. Der Renault wurde bei der Kollision gegen die Leitplanke und anschließend vor das Schwergewicht geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Renault musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

/jh

