Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alkoholisiert Widerstand geleistet

Rastatt (ots)

Das Verhalten einer alkoholisierten Besucherin einer Gaststätte in der Bleichstraße führte am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz und in der Folge zu einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Gegen 22:15 Uhr wurde die Polizei in die Ludwigvorstadt gerufen, nach dem der mit über einem Promille alkoholisierte weibliche Gast unter anderem die Räumlichkeiten nicht verlassen wollte. Weil die Frau aufgrund ihres Zustandes nicht mehr zu Fuß auf die Straße entlassen werden konnte und keine andere betreute Unterkunft für sie bereit stand, sollte sie in Gewahrsam genommen werden. In den Räumlichkeiten des Polizeireviers setzte sie sich dann gegen die Maßnahmen zur Wehr, in dem sie versuchte die Einsatzkräfte zu schlagen und sie fortlaufend vulgär beleidigte. In der Gewahrsamseinrichtung versuchte sie vergeblich diese zu fluten, indem sie ihre Hose in die Toilette stopfte und die Spülung betätigte. Neben den Reinigungskosten und Gebühren für den Gewahrsam, erwartet die Frau nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

