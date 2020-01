Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nickerchen verlagert

Rastatt (ots)

Weil Angestellte eines Schnellrestaurants in der Karlsruher Straße sich am Dienstagabend mit einem Gast nicht mehr zu Helfen wussten, sorgten die Beamten des Polizeireviers Rastatt für sein weiteres Obdach. Gegen 23:40 Uhr war der Mann, auf einer Sitzbank liegend und schlafend, durch die Restaurantmitarbeiter nicht mehr wach zu bekommen. Auch die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers bekamen den 38-Jährigen nur mit Müh und Not wach. Ein Alkoholwert von knapp drei Promille förderte dann auch den Grund für seinen seligen Schlaf zu Tage. Dem Enddreißiger, der sich selbst nicht mehr auf den Beinen halten konnte, wurde daraufhin mangels anderer Möglichkeiten das Ausnüchtern in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ermöglicht.

