Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 28.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vollsperrung B 448 nach Verkehrsunfall - Gemarkung Mühlheim

Am Freitagabend, kurz nach 21.00 Uhr, musste die Bundesstraße 448 zwischen der "Gathof-Kreuzung" in Obertshausen und der Anschlussstelle Mühlheim-Lämmerspiel, in Fahrtrichtung Offenbach voll gesperrt werden, Ursache dafür war ein Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Offenbacher war mit seinem schwarzen Jeep Grand Cherokee zunächst auf der linken Fahrspur in die Absperrbaken der dortigen Baustelle geraten und stieß danach mit einem grauen VW Polo zusammen, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Beide Fahrzeugführer wurden dabei verletzt, der Fahrer des Polos musste sogar in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Geländewagen entstand ein Schaden von zirka 6.500 Euro, der VW dürfte einen Totalschaden erlitten haben, die Polizei schätzt den Restwert des Fahrzeuges auf zirka 2.000 Euro. Der Schaden an der Baustellenabsicherung dürfte unter 1.000 Euro liegen. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten, bei denen auch ein Kran zum Einsatz kam, musste die B 448 bis kurz nach 23 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, die Polizeistation Heusenstamm bittet Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 06104 6809-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 28.09.19, Müller, PvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell