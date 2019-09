Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 27. September 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Straßenräuber machten keine Beute - Offenbach

(aa) Zwei etwa 25 Jahre alte und 1,75 Meter große Räuber versuchten am Donnerstagvormittag in der Kaiserstraße, einem Fußgänger das Handy zu stehlen. Gegen 10.50 Uhr ging das 38 Jahre alte Opfer durch den Büsing-Park, als ihn beide Täter anhielten. Er wurde gepackt und angeschrien. Der 38-jährige Offenbacher konnte sich jedoch befreien und zur Stadtwache rennen. Beide Räuber sind dunkelhäutig und schlank. Sie trugen schwarze Jeansjacken. Einer hatte blondgefärbte Haare und der Komplize einen Dreitagebart sowie dunkle Haare. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Unfall mit zwei Fahrradfahrern: Frau verletzt - Verursacher flüchtet - Dietzenbach

(aa) Eine Fahrradfahrerin, die am Mittwochnachmittag auf dem Radweg parallel zur Bundesstraße 459 aus Richtung Dietzenbach kommend unterwegs war, musste einem entgegenkommenden Fahrradfahrer ausweichen. Die 59-Jährige stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Knie sowie eine Fingerverletzung zu. Der Unfall geschah gegen 16.10 Uhr. Der bislang unbekannte Radler, der eine athletische Figur hat und eine rote Jacke trug, kümmerte sich nicht um die Dietzenbacherin und fuhr davon. An seinem Fahrrad war ein Seitenspiegel angebracht. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise zum Verursacher unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 27.09.2019, Pressestelle, Felix Geis

