Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorrollerfahrer bei Unfall in Oldentrup schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Oldentrup - Am Donnerstag, 26.09.2019, gegen 15:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Ostring/Bechterdisser Straße zu einem Unfall, bei dem ein 38-jähriger Rollerfahrer aus Leopoldshöhe schwer verletzt wurde. Der Rollerfahrer befuhr die Bechterdisser Straße in Richtung stadtauswärts. Ein 34-jähriger 7,5t-LKW-Fahrer aus der Ukraine befuhr die Bechterdisser Straße in Gegenrichtung und beabsichtigte an der Kreuzung Ostring nach links auf diesen abzubiegen. Dabei übersah er augenscheinlich den entgegen kommenden Rollerfahrer. Beim Versuch auszuweichen geriet der Rollerfahrer aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte schließlich mit dem LKW. Der Rollerfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht, sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der LKW-Fahrer konnte nach Erbringung einer Sicherheitsleistung seine Fahrt fortsetzen. Es kam während der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

