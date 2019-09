Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 27.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Wer kann Hinweise zu geparktem BMW M4 geben? - Offenbach

(fg) Die Kriminalpolizei in Offenbach sucht Zeugen, nachdem sie am Freitagvormittag einen in der Feldstraße in Höhe der Hausnummer 91 abgestellten schwarzen BMW M4 aufgefunden hat. Dieser wurde in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 20.50 Uhr und Freitagmorgen, 5.30 Uhr, in Schorndorf (Baden-Württemberg) gestohlen. Am schwarzen Sportwagen, der von den Beamten sichergestellt wurde und nun einer Spurensuche unterzogen wird, waren WN-Kennzeichen (Waiblingen) angebracht. Die Kripo bittet Zeugen, die im Bereich der Feldstraße Beobachtungen gemacht haben und möglicherweise Hinweise zum Abstellen des Fahrzeugs sowie deren Insassen geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 27.09.2019, Pressestelle, Felix Geis

