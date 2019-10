Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Bränden in Rostock

Rostock (ots)

Nach zwei Bränden in Rostock (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4395012) konnten Brandursachenermittler technische Ursachen für die Feuer ausschließen. Daher hat die Kriminalpolizei Rostock Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Rostocker Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am 08.10.2019 zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr in den Bereichen der Tatorte:

Rostock-Reutershagen, Korl-Witt-Weg

und

Rostock-Südstadt, Charles-Darwin-Ring,

Beobachtungen (z.B. auffällige Personen und Fahrzeuge) gemacht, die für die Aufklärung der Brandstiftungen von Bedeutung sein könnten.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

http://www.polizei.mvnet.de



