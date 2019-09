Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Folgemeldung zum Unfall in Allendorf (Lumda) - Fahrer am Unfallort verstorben

Gießen (ots)

Bei dem Verkehrsunfall in der Kleebachstraße starb ein 73-jähriger Autofahrer aus Wetzlar. Der Mann prallte am Montagvormittag (09. September) gegen 09.10 Uhr aus unbekannten Gründen mit seinem Auto gegen eine Hauswand. Der Notarzt konnte am Unfallort nur noch den Tod des Mannes feststellen, welcher in seinem Audi eingeklemmt war. Die Feuerwehr kümmerte sich am Unfallort um auslaufende Betriebsstoffe. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Gießen die Hinzuziehung eines Kfz-Sachverständigen an. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

