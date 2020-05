Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Hotel

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:45 Uhr, wurden Anwohner des Hotel-Restaurants Krickenbecker Seen durch das Gebell des Hundes geweckt und hörten ein schepperndes Geräusch. Bei einer Nachschau durch das geöffnete Fenster konnten sie nichts Verdächtiges feststellen und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte im Erdgeschoss des Hotels ein aufgehebeltes Fenster fest. Eine Durchsuchung des Hotels nach möglichen Tätern verlief negativ. Im Hotel wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, muss noch durch den Geschädigten ermittelt werden. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /HJR (382)

