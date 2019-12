Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vereinsheim aufgebrochen

Waldfeucht-Haaren (ots)

Ein Vereinsheim an der Brauereistraße war zwischen dem 7. Dezember (Samstag) und dem 9. Dezember (Montag) das Ziel unbekannter Täter. Diese hebelten eine Tür auf, um ins Gebäude zu gelangen und suchten dann in Schränken und Schubladen nach Diebesgut. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung stand noch nicht abschließend fest, was sie entwendeten.

