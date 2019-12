Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Kirchengebäude

Heinsberg-Aphoven-Waldfeucht-Braunsrath (ots)

Zwischen Samstag, 7. Dezember, 8 Uhr und Montag, 9. Dezember, 9 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Kirche an der Talstraße in Aphoven ein. Sie hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen. Anschließend brachen sie den Opferstock auf und stahlen das darin befindliche Geld.

In Waldfeucht-Braunsrath drangen Unbekannte durch die Tür in ein Kirchengebäude an der Straße Am Kirchplatz ein und stahlen Bargeld. Die Tat wurde in der Nacht zu Montag, 9. Dezember, begangen.

