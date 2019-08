Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person, einem verletzten Hund und hohem Sachschaden

Daaden (ots)

Am Samstag, 03.08.2019, kam es um 10:08 Uhr in Daaden auf der Landesstraße 285 zu einem Verkehrsunfall. Zunächst lief ein größerer Hund auf die Fahrbahn, so dass ein 64jähriger Fahrer eines VW-Golf eine Vollbremsung einleiten musste. Trotz dieser Reaktion kam es zu einem Zusammenprall zwischen dem Hund und dem VW. Eine, dem VW nachfolgende, 55jährige Fahrerin eines Opel fuhr auf das Fahrzeug auf.

Hierbei wurde sie verletzt und musste mittels eines Krankenwagens zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch der beteiligte Hund wurde verletzt und tierärztlicher Behandlung zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Tel.: 02741/926-0

pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell