Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Wo fehlt das Fernsehgerät?

Görlitz (ots)

Wo fehlt möglicherweise das Fernsehgerät? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit gestern das Polizeirevier Görlitz. Bei dem Corpus Delicti handelt es sich um einen älteren 26-Zoll-TV der Marke Samsung (LE26M51BX). Diesen stellten Bundespolizisten am Mittwochabend an der Görlitzer Altstadtbrücke sicher. Das Gerät trug ein polnischer Mann (34) unter seinem Arm. Die dazugehörige Fernbedienung sowie das dazugehörige Netzkabel hatte dessen polnischer Begleiter (28) in seinem Rucksack deponiert. Wie es in den Besitz des Fernsehers und des Zubehörs gelangte, konnte das Duo nicht erklären. Geprüft wird nun, inwiefern es sich um Diebstahl oder Hehlerei handeln könnte.

